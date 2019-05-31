Эстонии охотится на российских программистов

Рига, , 14:26 — REGNUM За пятилетний период более 50 тыс. иностранных предпринимателей стали участниками эстонской программы электронного резидентства. Ими же было основано более 6 тыс. фирм и предприятий в Эстонии. Как сообщает национальный новостной вещатель rus.err.ee, в России программой все больше интересуются представители ИТ-индустрии.

На встрече 30 мая 2019 года, организованной ассоциацией э-резидентов EERICA и посвященной развитию бизнесу в Эстонии, присутствовали большее десяти основателей стартапов из России, в основном из сферы IT.

По словам руководителя проекта STARTUP VISA Мерилин Лукк, в прошлом году 46 фирм из 56 получили статус «стартап», чтобы переехать в Эстонию. Что касается самих работников, то индивидуально за последние два года в прибалтийскую республику из России прибыло около 100 человек.