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Эстонии охотится на российских программистов

Политика

За последние два года в Эстонию приехало более 100 российских специалистов сферы высоких технологий

Эстонии охотится на российских программистов
Программист

Рига, 31 мая 2019, 14:26 — REGNUM  За пятилетний период более 50 тыс. иностранных предпринимателей стали участниками эстонской программы электронного резидентства. Ими же было основано более 6 тыс. фирм и предприятий в Эстонии. Как сообщает национальный новостной вещатель rus.err.ee, в России программой все больше интересуются представители ИТ-индустрии.

На встрече 30 мая 2019 года, организованной ассоциацией э-резидентов EERICA и посвященной развитию бизнесу в Эстонии, присутствовали большее десяти основателей стартапов из России, в основном из сферы IT.

По словам руководителя проекта STARTUP VISA Мерилин Лукк, в прошлом году 46 фирм из 56 получили статус «стартап», чтобы переехать в Эстонию. Что касается самих работников, то индивидуально за последние два года в прибалтийскую республику из России прибыло около 100 человек.

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Экономика Евросоюза
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