Новые названия российских аэропортов: полный список Политика ИА REGNUM представляет полный список новых названий аэропортов Москва, , 14:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством». Публикуем полный список аэропортов и их новые названия. Международный аэропорт Анадырь (Угольный) — имени писателя Юрия Рытхэу; Международный аэропорт Анапа (Витязево) — имени летчика-испытателя Владимира Коккинаки; Международный аэропорт Архангельск (Талаги) — имени писателя Федора Абрамова; Международный аэропорт Астрахань (Нариманово) — имени художника Бориса Кустодиева; Международный аэропорт Белгород — имени архитектора Владимира Шухова; Международный аэропорт Благовещенск (Игнатьево) — имени российского государственного деятеля Николая Муравьева-Амурского; Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) — имени путешественника Владимира Арсеньева; Международный аэропорт Воронеж (Чертовицкое) — имени Петра I; Международный аэропорт Екатеринбург (Кольцово) — имени горнозаводчика Акинфия Демидова; Международный аэропорт Казань — имени поэта Габдуллы Тукая; Международный аэропорт Калининград (Храброво) — имени императрицы Елизаветы Петровны; Международный аэропорт Калуга (Грабцево) — имени изобретателя Константина Циолковского; Международный аэропорт Краснодар (Пашковский) — имени Екатерины II; Международный аэропорт Красноярск — имени оперного певца Дмитрия Хворостовского; Международный аэропорт Магадан (Сокол) — имени поэта Владимира Высоцкого; Международный аэропорт Минеральные Воды — имени писателя Михаила Лермонтова; Московский международный аэропорт Шереметьево — имени писателя Александра Пушкина; Московский международный Аэропорт Домодедово — имени ученого Михаила Ломоносова; Московский международный Аэропорт Внуково — имени авиаконструктора Андрея Туполева; Международный аэропорт Мурманск — имени Николая II; Международный аэропорт Нижневартовск — имени советского нефтяника Виктора Муравленко; Международный аэропорт Нижнекамск (Бегишево) — имени министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР Николая Лемаева; Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино) — имени летчика-испытателя Валерия Чкалова; Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) — имени советского лётчика-аса Александра Покрышкина; Аэропорт Новый Уренгой — имени академика Ивана Губкина; Аэропорту Норильск — имени исследователя Арктики Николая Урванцева; Международный аэропорт Омск (Центральный) — имени генерала Дмитрия Карбышева; Аэропорт Пенза — имени литературного критика Виссариона Белинского; Международный аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) — имени мореплавателя Витуса Беринга; Международный аэропорт Псков (Кресты) — имени княгини Ольги; Международный аэропорт Самара (Курумоч) — имени ученого Сергея Королева. Международный аэропорт Симферополь — имени художника Ивана Айвазовского; Международный аэропорт Сочи (Адлер) — имени летчика-космонавта Виталия Севастьянова; Международный аэропорт Ставрополь (Шпаковское) — имени полководца Александра Суворова; Международный аэропорт Сургут — имени геолога Фармана Салманова; Международный аэропорт Сыктывкар — имени летчика Петра Истомина; Международный аэропорт Томск (Богашево) — имени авиаконструктора Николая Камова; Международный аэропорт Тюмень (Рощино) — имени ученого Дмитрия Менделеева; Международный аэропорт Уфа — имени поэта Мустая Карима; Международный аэропорт Хабаровск (Новый) — имени адмирала Геннадия Невельского; Международный аэропорт Чебоксары — имени космонавта Андрияна Николаева; Международному аэропорт Челябинск (Баландино) — имени физика Игоря Курчатова; Международный аэропорт Южно-Сахалинск (Хомутово) — имени писателя Антона Чехова; Международный аэропорт Якутск — имени писателя Платона Ойунского.

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