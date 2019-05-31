Парламент Петербурга назначил выборы губернатора на 8 сентября

Санкт-Петербург, , 10:39 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в целом закон о назначении выборов высшего должностного лица субъекта Федерации — губернатора Санкт-Петербурга — на воскресенье, 8 сентября 2019 года.

Соответствующее постановление Заксобрания поддержали 48 депутатов из 50-ти, против были двое, передает 31 мая корреспондент ИА REGNUM.

Проект постановления о назначении выборов губернатора Санкт-Петербурга в единый день голосования был внесен главой Заксобрания Вячеславом Макаровым («Единая Россия»).

При обсуждении проекта постановления депутат Борис Вишневский («Яблоко») потребовал, чтобы кандидаты от всех партий, имеющих фракции в Заксобрании Петербурга, были зарегистрированы Горизбиркомом и включены в избирательный бюллетень. Напомним, что сам Вишневский намерен баллотироваться в губернаторы.

Депутат Алексей Ковалев («Справедливая Россия») поддержал это пожелание коллеги и выступил за то, чтобы всем кандидатам в губернаторы от парламентских партий дали возможность пройти муниципальный фильтр — это возможно только с помощью депутатов от «Единой России», которые контролируют все муниципальные советы города.

Депутат Оксана Дмитриева («Партия роста») заявила, что при наличии полностью подконтрольного «Единой России» муниципального фильтра реальная политическая конкуренция среди кандидатов от партий фактически невозможна. В этих условиях необходимо сосредоточиться на том, чтобы выборы прошли максимально прозрачно, без фальсификаций и нарушений, которые были характерны для предыдущих выборов в 2014 году.

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров заявил, что «на выборах должен победить город Санкт-Петербург». Он высказал пожелание, чтобы в ходе выборной кампании не было оскорблений и унижений кандидатов, и была бы проявлена высокая политическая культура, присущая Петербургу.

«Выборы приходят и уходят, а мы с вами остаемся», — заметил Макаров, обращаясь к коллегам.

Согласно закону, Законодательное собрание должно принять решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Чтобы уложиться в эту «вилку», Заксобрание решило перенести своё очередное пленарное заседание с традиционной среды на пятницу.

Напомним, в настоящее время обязанности губернатора Санкт-Петербурга временно исполняет Александр Беглов. Он был назначен на эту должность указом президента России Владимира Путина 3 октября 2018 года.

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Беглов уже сообщил петербуржцам, что намерен выставить свою кандидатуру на пост губернатора, причем, пойдет на выборы как самовыдвиженец, через сбор подписей избирателей, а не в качестве кандидата от какой-либо партии. Своих кандидатов на пост губернатора намерены выдвинуть несколько партий, представленных в Заксобрании Петербурга.

Добавим, что первым губернатором Санкт-Петербурга, с момента учреждения этой должности, был Владимир Яковлев, в 1996—2003 годах. С 2003 по 2011 год губернаторский пост занимала Валентина Матвиенко, с 2011 по 2018 год — Георгий Полтавченко.

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