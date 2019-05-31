Узбекистан и РФ подписали ряд двусторонних документов

Ташкент, , 15:27 — REGNUM Узбекистан и РФ в ходе визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Ургенч подписали ряд двусторонних документов, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, подписаны соглашение о взаимном признании образования и квалификации, учёных степеней, о создании экспозиционного центра «Выставочно-культурный центр Республики Узбекистан» в павильоне №66 на территории Всероссийского выставочного центра в Москве, принята «Дорожная карта» по активизации двустороннего сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан в области сельского хозяйства на среднесрочную перспективу.

Также подписан меморандум о взаимопонимании по обмену опытом в области повышения производительности труда между Министерством экономического развития РФ и министерством экономики и промышленности Узбекистана, протокол о внесении изменений в протокол между таможенными органами двух стран об обмене данными, характеризующими таможенную стоимость товаров, происходящих из Республики Узбекистан и ввозимых в Россию.

Утвержден комплекс мероприятий («дорожная карта») по реализации Соглашения между правительством России и правительством Узбекистана о сотрудничестве в текстильной, швейной и трикотажной отраслях промышленности от 19 октября 2018 года и План практических мероприятий («дорожная карта») по сотрудничеству между министерствами здравоохранения на 2019−2020 годы.

Кроме того, подписаны соглашение о реализации инвестиционного проекта модернизации и развития узбекских аэропортов Самарканд, Наманган, Ургенч между компанией «Новапорт Холдинг» (Россия) и правительством республики и соглашение об основных условиях финансирования гидроэнергетических проектов на территории Узбекистана между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан.

Международная информационная группа «Интерфакс» и министерство инвестиций и внешней торговли подписали меморандум о сотрудничестве.

«Самое важное, что сотрудничество сейчас перешло из плоскости обсуждения самых существенных вопросов в плоскость их реализации. Подписанные документы укрепляют в целом договорно-правовую базу нашего сотрудничества, она включает более 300 соглашений в настоящий момент», сказал в ходе церемонии подписания Дмитрий Медведев.