Москва, 1 августа, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Удостоверения ветеранов боевых действий смогут получить ополченцы Донбасса и добровольцы СВО. Категории получателей таких удостоверений расширены, сообщила 1 августа пресс-служба правительства России.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Отмечается, что удостоверения ветеранов единого образца будут получать добровольцы, которые входили в воинские формирования ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года. Их получат и те, кто заключил контракт или имел другие правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе спецоперации на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

«Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на полагающиеся по закону им и членам их семей льготы», — пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА Регнум, категории тех, кому присваивается статус ветерана боевых действий, были расширены в апреле 2023 года. Для таких граждан на федеральном уровне установлены льготы по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей, также для них предусмотрена ежемесячная денежная выплата.