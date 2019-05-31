МИД РФ ждёт объяснений от Лондона о психологических пытках Ассанжа

Москва, , 10:58 — REGNUM Сообщения о применении в отношении основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа психологических пыток требует объяснений. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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WikiLeaks заявил о госпитализации Ассанжа

Речь идёт о публикации в газете The Times, в комментарии на страницах которой специальный докладчик Организации Объединённых наций по пыткам Нильс Мельцер высказал мнение, что «симптомы, имеющиеся Ассанжа, свидетельствуют о том, что он несколько лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании».

«А вот это сильно. Борцы за свободу и права человека что творят-то, — написала Захарова в Facebook. — Ждём официальных объяснений Королевства».

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Напомним, в опубликованном сегодня, 31 мая, в газете The Times комментарии специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер утверждает, что в Великобритании основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в течение нескольких лет подвергался бесчеловечным и жестоким видам обращения и наказания, которые можно назвать не иначе как «психологическими пытками». Об этом, по его словам, свидетельствуют симптомы, которые есть Ассанжа — сильный стресс, хроническая тревожность и глубокая психологическая травма.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Джулиан Ассанж, ранее осуждённый в Великобритании к 11 месяцам тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог, находится в тюрьме Белмарш. В конце мая из-за ухудшения состояния здоровья основатель портала был переведён в тюремную больницу.

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