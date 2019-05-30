Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа перенесены на 12 июня

Лондон, , 12:46 — REGNUM Сегодняшние слушания, 30 мая, об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа по запросу Соединённых Штатов продлились всего несколько минут. Вестминстерский магистратский суд принял решение о переносе заседания на 12 июня. Об этом сообщает издание Reuters.

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Адвокат Джулиана Ассанжа заявил об ухудшении здоровья своего подзащитного, из-за чего основатель WikiLeaks не смог принять участие в заседании по видеосвязи из тюрьмы Белмарш, где он содержится, как планировалось ранее.

Уточняется, что следующее слушание состоится 12 июня, либо в суде, либо в тюрьме Белмарш.

https://twitter.com/Reuters/status/1134023223094448128

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля основатель портала Джулиан Ассанж был задержан полицией Великобритании в посольстве Эквадора в Лондоне, где он укрывался с 2012 года. Ранее власти Эквадора отказали Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища и лишили его эквадорского гражданства. Британский суд признал основателя портала WikiLeaks виновным в нарушении условий освобождения под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

В США Ассанжа обвиняют в сговоре с аналитиком военной разведки с целью взлома секретного правительственного компьютера, а также его преследуют за публикацию документов Госдепа. Власти Швеции обвиняют основателя WikiLeaks в ряде сексуальных преступлений. Слушания по вопросу экстрадиции основателя портала начались 2 мая.

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