США намерены посадить Ассанжа на 175 лет

Вашингтон, , 01:21 — REGNUM Тюремный срок в 175 лет может стать приговором основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, сообщает минюст Соединённых Штатов.

Уточняется, что, поскольку Ассанжу предъявили обвинения по 17 новым пунктам, а за каждый из них ему грозит десятилетний срок, то получается 170 лет. Ещё пять лет — это возможное наказание по уже предъявленному обвинению в заговоре с целью совершения компьютерного взлома.

Напомним, в настоящее время Ассанж находится под арестом в Лондоне. Вышеуказанные сроки он может получить в случае его экстрадиции в США и признании его виновным американским судом.

Штаты, формально обвиняя Ассанжа по ряду эпизодов, хотят посадить его за решётку из-за разоблачительных материалов, касающихся военных преступлений американцев в Афганистане и Ираке и организации США оранжевых революций на Ближнем Востоке, на WikiLeaks

До сих пор его обвиняли в сговоре с целью неправомерного доступа к компьютерной информации: якобы Ассандж пытался помочь Бредли Мэннингу сгенерировать пароль для доступа к секретной информации под чужой учётной записью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая Ассанжу предъявили обвинения по 17 пунктам.

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