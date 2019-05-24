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США намерены посадить Ассанжа на 175 лет

Политика

За каждое из предъявленных обвинений основателю WikiLeaks хотят дать по десять лет

США намерены посадить Ассанжа на 175 лет
Американский флаг

Вашингтон, 24 мая 2019, 01:21 — REGNUM  Тюремный срок в 175 лет может стать приговором основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, сообщает минюст Соединённых Штатов.

Уточняется, что, поскольку Ассанжу предъявили обвинения по 17 новым пунктам, а за каждый из них ему грозит десятилетний срок, то получается 170 лет. Ещё пять лет — это возможное наказание по уже предъявленному обвинению в заговоре с целью совершения компьютерного взлома.

Напомним, в настоящее время Ассанж находится под арестом в Лондоне. Вышеуказанные сроки он может получить в случае его экстрадиции в США и признании его виновным американским судом.

Штаты, формально обвиняя Ассанжа по ряду эпизодов, хотят посадить его за решётку из-за разоблачительных материалов, касающихся военных преступлений американцев в Афганистане и Ираке и организации США оранжевых революций на Ближнем Востоке, на WikiLeaks

До сих пор его обвиняли в сговоре с целью неправомерного доступа к компьютерной информации: якобы Ассандж пытался помочь Бредли Мэннингу сгенерировать пароль для доступа к секретной информации под чужой учётной записью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая Ассанжу предъявили обвинения по 17 пунктам.

Читайте ранее в этом сюжете: США выдвинули против Ассанжа новые обвинения

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