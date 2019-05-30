Четверг, 30 Мая 2019 года
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WikiLeaks заявил о госпитализации Ассанжа

Политика

Состояние здоровья Ассанжа сильно ухудшилось за неделю в британской тюрьме

WikiLeaks заявил о госпитализации Ассанжа
thierry ehrmann
Джулиан Ассанж

Лондон, 30 мая 2019, 04:29 — REGNUM  Основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа переместили в лечебное отделение британской тюрьмы Белмарш, заявили в одноименной организации.

Сообщается, что здоровье Ассанжа ухудшилось после семи лет пребывании в посольстве Эквадора в Лондоне из-за условий проживания, которые «не совместимы с базовыми правами человека». WikiLeaks отмечает, что здоровье Ассанжа значительно ухудшилось за неделю пребывания в британской тюрьме.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая британский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог. Судебные слушания по его делу должны состояться 30 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Шведский суд отказался перенести слушания об аресте Ассанжа

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