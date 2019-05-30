Уже победили? Власти США заявляют об «успешном сдерживании» Ирана

Эр-Рияд, , 18:52 — REGNUM Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил на саммите в Саудовской Аравии, что США добились «желаемого сдерживающего эффекта» в отношении Ирана, 30 мая передает агентство Reuters.

Спецпредставитель Белого дома также заявил, что США готовы применить военную силу против «угроз Ирана» и продолжат экономическое давление на Исламскую Республику.

«Больше не будет предоставляться никаких исключений по (экспорту) нефти», — заявил Хук, говоря о вступлении в силу «полного запрета» на закупку нефти у Ирана, в том числе для Китая и Индии.

Примечательно, что примерно то же самое заявил советник Белого дома Джон Болтон, выступая перед журналистами в Лондоне, также отчитался об успешном «сдерживании» Ирана благодаря перемещению войск США и экономическому давлению.

Однако Болтон не говорил о готовности США к агрессивным боевым действиям. Вместо этого «воинственный» советник сообщил, что США пожалуются на действия Ирана в Совет Безопасности ООН.

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп во второй раз публично заявил о готовности к переговорам с Ираном. Иранские власти также публично отказываются от любых переговоров с США.

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