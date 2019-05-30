Четверг, 30 Мая 2019 года
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США пожалуются на действия Ирана в ООН — Болтон

Политика

Нападения в Персидском заливе «совершены Ираном или его суррогатами»

Лондон, 30 мая 2019, 17:45 — REGNUM  Советник Белого дома Джон Болтон заявил, что США намерены представить доказательства причастности Ирана к атакам на нефтяные танкеры в Персидском заливе Совету безопасности ООН, 30 мая передает агентство Reuters.

«Я думаю, что любой, кто знаком с ситуацией в регионе… придет к какому-либо заключению, кроме того, что эти нападения были совершены Ираном или его суррогатами», — заявил Болтон журналистам в Лондоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 мая Болтон заявил, что действия США уже привели к успешному «сдерживанию» Ирана.

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Противостояние Ирана и США
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