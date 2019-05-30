Трамп снова заявил, что готов к переговорам с Ираном

Вашингтон, , 16:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп вновь повторил, что он совершенно открыт для переговоров с Исламской Республикой Иран, если та проявит такое желание. Об этом Трамп заявил журналистам сегодня, 30 мая.

«Если они хотят поговорить, я доступен», — сказал президент Соединённых Штатов журналистам.

Напомним, что именно Трамп, придя к власти, круто изменил политику США в отношении Ирана. При его предшественнике Бараке Обаме была заключена всеобъемлющая сделка по иранскому атому, которая привела к снятию санкций с Тегерана и некоторой нормализации отношений.

Трамп вышел из этой сделки и восстановил режим американских санкций против Ирана. Тегеран заявил, что требует от США исполнять взятые на себя обязательства. Но американские власти заявили, что будет давить на Иран санкциями и удушать его экономику до тех пор, пока Тегеран не согласится заключить новую сделку на американских условиях.

С таким подходом иранские власти не согласны, и уже не раз заявляли, что не пойдут на переговоры с Вашингтоном только лишь на его условиях.