Болтон отчитался об успешном «сдерживании» Ирана

Лондон, , 17:39 — REGNUM Советник Белого дома Джон Болтон заявил, что действия США привели к успешному «сдерживанию» Ирана, 30 мая передает агентство Reuters.

«Я не думаю, что угроза исчезла, но… шаги, которые мы предприняли, послужили сдерживающим фактором», — заявил Болтон журналистам в Лондоне.

Болтон добавил, что политика США не направлена на «смену режима» в Иране, и он полностью разделяет эту позицию с президентом Дональдом Трампом.

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