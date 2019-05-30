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Болтон отчитался об успешном «сдерживании» Ирана

Политика

Политика США не направлена на «смену режима»

Лондон, 30 мая 2019, 17:39 — REGNUM  Советник Белого дома Джон Болтон заявил, что действия США привели к успешному «сдерживанию» Ирана, 30 мая передает агентство Reuters.

«Я не думаю, что угроза исчезла, но… шаги, которые мы предприняли, послужили сдерживающим фактором», — заявил Болтон журналистам в Лондоне.

Болтон добавил, что политика США не направлена на «смену режима» в Иране, и он полностью разделяет эту позицию с президентом Дональдом Трампом.

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Противостояние Ирана и США
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