Премьер-министры России и Белоруссии констатировали «совпадение на 70%»

Москва, , 18:34 — REGNUM Вопросы интеграции в рамках Союзного государства и двустороннее торгово-экономическое сотрудничество обсудили 24 мая в подмосковных Горках председатели правительств России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас. Об этом сегодня, 24 мая, проинформировала пресс-служба российского правительства.

В начале встречи Дмитрий Медведев сказал:

«В повестке дня находятся и текущие, иногда непростые для обсуждения темы, но есть и стратегические вопросы. В частности, по нашему взаимодействию в рамках Союзного государства. В конце года мы с Вами провели заседание союзного Совмина, обсуждали текущее положение дел. Сейчас рассматриваем дополнительные возможности по реализации союзного договора, самого большого интеграционного проекта. Состоялся обмен мнениями между президентами двух стран, соответственно, работают правительства, наши группы, которые этим занимаются. Вы свои предложения представили в ответ на те предложения, которые мы давали».

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Председатель правительства РФ предложил «по этим вопросам пройтись, для того чтобы сверить часы». Румас поблагодарил Медведева за оперативность в подготовке предложений по дальнейшей интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства.

«Мы тщательно проработали их и так же оперативно вам представили свои предложения. Я думаю, что мы сегодня сможем обсудить их. На 70% наши позиции сходятся. И сегодня хотелось бы по оставшимся 30% понять, где и в чём у нас различия и какие развязки есть», — сказал председатель Совмина Белоруссии.

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Согласно официальному сообщению, по итогам переговоров Дмитрий Медведев и Сергей Румас поручили министерствам экономики России и Белоруссии в течение месяца доработать вопросы интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства. Кроме того, вице премьеры Дмитрий Козак и Игорь Ляшенко подписали протокол по обсуждению вопросов сотрудничества в нефтяной сфере.

Напомним, накануне в Москве вице-премьеры России и Белоруссии обсуждали поставки российской нефти в Белоруссию, а также возможность компенсационных выплат Москвой. Актуальность переговорам придал апрельский инцидент с «загрязнением» нефтепровода «Дружба» хлорорганикой: белорусские НПЗ отказались перерабатывать такую нефть.

Минск поставил вопрос о компенсациях за поставки некондиционной нефти, а также напомнил о желании получить компенсацию за изменение российского налогового законодательства в нефтяной сфере — «большой налоговый манёвр», в результате которого российская нефть становится дороже. В ответ Москва напомнила о необходимости реализации договора о создании Союзного государства, а также о своём ущербе от «растворительно-разбавительной схемы».