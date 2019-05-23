Вице-премьеры РФ и Белоруссии обсудят в Москве нефтяные вопросы

Москва, , 12:03 — REGNUM Переговоры российского и белорусского вице-премьеров Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко состоятся 23 мая в Москве в преддверии встреч премьер-министров обеих стран. Вице-премьеры обсудят вопросы энергетического сотрудничества, рассказал журналистам представитель Козака Илья Джус.

Он пояснил, что Козак и Ляшенко «сверят часы» по вопросам энергетического взаимодействия Москвы и Минска.

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Встреча глав правительств РФ и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса запланирована на 24 мая. В повестке — интеграционный процесс, инцидент с загрязненной нефтью и вопрос о задолженности Минска из-за поставок так называемых «растворителей».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая в Москве прошли межправительственные переговоры, по итогам которых Москва и Минск согласовали «дорожную карту» мероприятий по замещению на территории Белоруссии «загрязнённой» хлорорганикой российской нефти.

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