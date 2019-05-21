Лукашенко обсудил с Совмином проблему «ядовитой нефти»

Минск, , 12:53 — REGNUM Александр Лукашенко провёл 21 мая совещание по экономическим вопросам с членами правительства, Совбеза и других госорганов, акцентировав внимание на проблемах экспорта и валютной выручки. Об этом сегодня проинформировала пресс-служба президента Белоруссии.

Руководитель республики поинтересовался динамикой ВВП, отметив, что официальная статистика ему известна. Отметим, по данным Белстата, за январь-апрель объём ВВП в текущих ценах вырос на 1,4% к аналогичному периоду прошлого года и составил 39,1 млрд белорусских рублей (почти $18 млрд в эквиваленте).

«Два основных наших партнера. Даже Европейский союз по экспорту сейчас опережает Российскую Федерацию», — констатировал Лукашенко, оценивая ситуацию с экспортом, которая, по его словам, вызывает наибольшую обеспокоенность.

Беспокоит его и импорт российской нефти. Лукашенко подверг критике председателя Совмина за обширный доклад, посвящённый переговорам с Россией по нефтяным вопросам. Он потребовал впредь таких документов ему не присылать, а ограничиться сообщениями в «две строчки».

«Нашумевшая проблема «ядовитой» этой нефти. Какова сейчас ситуация у нас в этом плане? Я прочитал доклад и вернул его премьер-министру. Вы мне больше не пишите эти доклады. Вы просто теряете время, — заявил Лукашенко. — Надо две строчки: чего вы добились положительного за последнее время. Зачем вы мне описываете весь свой героизм, с кем вы там встречались, с кем разговаривали, что обсуждали, как? Мне нужен результат».

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«Второй вопрос — он так и не снят — поставки сельхозпродукции на российский рынок. По моей информации, на сегодня около 60 белорусских предприятий полностью или частично закрыты для поставок на российский рынок. Доработались до того (чего не было раньше), что мы уже подписанные торговые балансы по сельхозпродукции не выполняем в связи с тем, что Россия не исполняет свои обязательства. Почему не принимаются меры?», — озадачил Лукашенко участников совещания.

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Напомним, плановые показатели на 2019 год Александр Лукашенко утвердил подписанными 20 декабря указами. Так, указом №483 «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019 год» установлены показатели роста валового внутреннего продукта на 4%, экспорта товаров и услуг — на 5,4%, реальных располагаемых денежных доходов населения — на 3,4%, инфляции — до 5% (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года).

Белорусский республиканский бюджет на 2019 год сформирован исходя из отсутствия выплаты Россией «компенсации» за изменение российского налогового законодательства в нефтяной сфере («налоговый манёвр») с другими, нежели в президентском прогнозе, показателями. Так, рост ВВП запланирован на уровне 2,1% при инфляции 5,3%. Бюджет сформирован с профицитом 1,7 млрд бел.руб. (1,3% ВВП) с учётом направления «сэкономленных» средств на выплату госдолга». Доходы бюджета составят 23,7 млрд бел.руб. (+0,8% к исполнению 2018 года), а расходы — почти 22 млрд бел.руб. (+5,1%). Бюджет 2019 года рассчитан с учётом стоимости нефти $60 за баррель, ставки рефинансирования 10% и отсутствия резкой девальвации деноминированного белорусского рубля.

ЕАБР в декабрьском докладе представил такой прогноз: ВВП Белоруссии в 2018 году вырастет на 3,1%, в 2019 году — на 1,6%, в 2020 году — на 1,9% и на 2% в 2021 году. Эксперты банка считают, что возможна девальвация белорусского рубля, а также «сохранение повышенных инфляционных ожиданий, высокий рост заработной платы и возможное дальнейшее повышение внутренних цен на топливо из-за реализации налогового маневра в России смещают риски в сторону проинфляционных».

По оценкам НИУ ВШЭ, ВВП Белоруссии в 2019 году может вырасти на 2,7% с перспективой падения до 2,2% в 2022 году. В прогнозе отмечены также перспективы девальвации белорусского рубля — почти на 13% в течение ближайших четырёх лет и рост инфляции, которая составит 5,8% в 2019 году и может достичь 6,1% в 2020 году.

По оценкам независимых экспертов, экспорт белорусского продовольствия в Россию за январь-апрель резко сократился. При этом поставки сельхозпродукции остаются на высоком уровне. Правительство РФ и Кремль неоднократно заявляли, что что выполняют свою часть обязательство и не применяют санкций к Белоруссии, о чём заявлял Лукашенко.

Также отметим, что по мнению независимых экспертов Белстат берёт для расчёта инфляции недоступные для большинства населения цены. В свою очередь Генпрокуратура Белоруссии постоянно констатирует рост приписок и других фальсификаций отчётности, влияющих на расчёты ВВП.