Социал-демократы подают иск в суд против канцлера Австрии

Вена, , 15:24 — REGNUM Социал-демократическая партия Австрии (СПА) намерена подать иск в суд против канцлера страны Себастьяна Курца. Об этом 22 мая заявил представитель партии Томас Дрозда, пишет газета Kronen Zeitung.

Партия возмущена тем, что канцлер Курц заподозрил ее в причастности к возникновению скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе. Он упомянул имя израильского политического консультанта Таля Зильберштейна, к помощи которого в 2017 году прибегали социал-демократы, чтобы дискредитировать самого Курца.

«У чудовищных обвинений со стороны федерального канцлера, который в интервью заявил, что СПА имеет отношение к видео, будут юридические последствия», — сказал Дрозда.

Партия намерена обратиться в суд уже сегодня, 22 мая. Действия канцлера Дрозда назвал «совершенно противоположными мерам укрепления доверия».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в должность вступили новые министры, заменившие подавших в отставку членов Австрийской партии свободы (АПС). Напомним, правящая коалиция Австрийской народной партиии АПС потерпела крах после того, как немецкие ежедневные издания опубликовали видео тайной встречи Штрахе с «племянницей русского олигарха».

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