Дело Штрахе: участник встречи на Ибице рассказал о знакомстве с «Макаровой»

Вена, , 09:02 — REGNUM Бывший член Австрийской партии свободы (АПС), участник встречи на Ибице с «племянницей русского олигарха» Йохан Гуденус рассказал об обстоятельствах знакомства с женщиной, назвавшей себя Аленой Макаровой. В центре дела оказался венский адвокат М., пишет газета Kronen Zeitung 21 мая.

По его версии, все началось 24 марта 2017 года. В этот день в одном из ресторанов в центре Вены состоялся первый контакт Гуденуса и его супруги с «племянницей олигарха», ее посредником из Германии и венским адвокатом. Женщина, представившаяся гражданкой Латвии, подъехала к заведению на Кернтнер Ринг на автомобиле Maybach с шофером.

Адвокат М. стал фигурой, объединившей всех этих людей. В беседе с Kurier Гуденус так описывает заочное знакомство с ним: «Агент по недвижимости, с которой мы долгое время дружили, позвонила и сказала, что кто-то интересуется нашим охотничьим участком». Ранее М. предлагал политическому консультанту Австрийской народной партии (АНП) компромат на АПС.

«Затем адвокат вступил в дальнейший контакт, подтвердил, что личности подлинные. Он показал мне копию паспорта латышки. Это был паспорт Евросоюза», — сказал Гуденус.

Венский адвокат и посредник из Германии заявили политику, что являются старыми друзьями. Дальнейший контакт с Гуденусом после первой встречи поддерживал М. Установление деловых контактов заняло полгода. По словам Гуденуса, «актерские усилия для этой инсценировки» были невероятными.

В интервью Die Presse бывший член АПС рассказал, что виделся с «Аленой Макаровой» два-три раза в Вене, а с ее представителем несколько чаще. После запечатленной на видео встречи на Ибице эту даму он больше не видел.

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Напомним, в конце минувшей недели немецкие газеты Spiegel и Süddeutsche Zeitung опубликовали запись со скрытых камер, на которой в непринужденной обстановке беседуют лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе, ставший вице-канцлером Австрии в декабре 2017 года, Йохан Гуденус и «Алена Макарова». Речь идет о продаже акций Kronen Zeitung в обмен на помощь АПС на выборах. 18 мая Штрахе подал в отставку, вслед за ним правительство Австрии покинули все министры от АПС — так рухнула правящая коалиция АНП и АПС. Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о проведении внеочередных парламентских выборов в начале осени. На будущей неделе парламент Австрии рассмотрит вопрос о вотуме недоверия правительству Курца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Штрахе объявил своим подписчикам в Facebook, что намерен доказать свою невиновность.

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