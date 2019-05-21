Политологи угрожают канцлеру Австрии Курцу концом политической карьеры

Вена, , 07:54 — REGNUM Канцлер Австрии Себастьян Курц находится на грани провала после краха правящей коалиции Австрийской народной партии (АНП) и Австрийской партии свободы (АПС). Он может потерять свой пост и преждевременно закончить политическую карьеру, если АПС проголосует против него, передает канал n-tv 21 мая.

Как предупреждают аналитики, если в парламенте Австрии станет вопрос о недоверии правительству, то бывшие союзники АПС и оппозиция в лице социал-демократов проголосуют против Курца, и ему придется распрощаться с постом канцлера. Президент Александр ван дел Беллен должен будет назначить нового главу правительства до парламентских выборов. Это может случиться впервые в истории страны. Вопрос о вынесении вотума недоверия правительству может быть вынесен на повестку 27 мая. Немецкие политологи, в частности, Кэтрин Штайнер-Хэммерле, через СМИ советуют Курцу вступить в переговоры с социал-демократами.

Как сообщало ИА REGNUM, все министры от АПС уйдут со своих постов. Напомним, 18 мая вице-канцлер Австрии, лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку из-за обвинений в тайной сделке с «племянницей русского олигарха». Основанием для обвинений стала публикация видеозаписи встречи Штрахе и его коллег с русскоязычной женщиной на Ибице в 2017 году.

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