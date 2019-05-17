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Глава МИД ФРГ призвал защищать сексуальные меньшинства во всем мире

Политика

«Мы все должны поддерживать открытое общество»

Глава МИД ФРГ призвал защищать сексуальные меньшинства во всем мире
Diricia De Wet
ЛГБТ активистки

Берлин, 17 мая 2019, 13:13 — REGNUM  Германия намерена защищать права сексуальных меньшинств во всем мире. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на своей странице в Twitter 17 мая.

«Гомосексуализм по-прежнему карается смертными приговорами в некоторых частях света. Чтобы защитить права представителей ЛГБТ, Германия продвигает соответствующие проекты по всему миру. Но даже здесь они сталкиваются с ненавистью в повседневной жизни. Мы все должны поддерживать открытое общество», — написал Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля этого года в Брунее была введена смертная казнь для гомосексуалистов и неверных супругов. Страны Запада осудили правительство Брунея и потребовали отменить закон. В ответ султан Брунея заявил о возможности применить мораторий на смертную казнь.

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Политическая жизнь Германии
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