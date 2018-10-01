Год нормальности по версии Мааса: ФРГ отмечает годовщину «брака для всех»

Берлин, , 15:53 — REGNUM «Брак для всех» в Германии отмечает свою первую годовщину, передает немецкий телеканал N-TV.

1 октября 2017 года в стране вступил в силу закон, разрешающий вступать в однополые браки. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил эту дату на своей странице в Twitter, опубликовав бессловесное послание: на видео он улыбается, подмигивает и складывает руки в виде сердечка, которое окрашивается в цвета радуги.

«Один год браку для всех. Один год нормальности», — написал он коротко.

За минувшие 12 месяцев в Германии было зарегистрировано более 10 тыс. однополых браков.

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