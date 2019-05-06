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Султан Брунея пообещал не казнить представителей сексменьшинств

Политика

Бруней не исключает введения моратория на смертную казнь

Султан Брунея пообещал не казнить представителей сексменьшинств
Proudbruneian
Хассанал Болкиах

Бандар-Сери-Бегаван, 6 мая 2019, 05:13 — REGNUM  Султан Брунея Хассанал Болкиах заявил о введении моратория на смертную казнь для представителей сексменьшинств из-за широкого осуждения из-за рубежа, сообщает агентство Reuters.

«Больше двух десятилетий наша страна де факто придерживалась моратория на смертную казнь за преступления, предусмотренные обычным законом. Мораторий также можно и применить к преступлениям, предусмотренным кодексом Шариата», — заявил султан.

Напомним, с 3 апреля в Брунее ввели смертную казнь за гомосексуализм и прелюбодеяние. Также для воров ввели наказания в виде отсечения рук. Это решение Брунея вызвало широкий резонанс в Европе и США. В частности, в середине апреля Европарламент призвал к замораживанию активов Брунея и прекращению выдачи виз.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля правительство Брунея направило письмо в Европарламент в защиту принятых в стране законов. В частности, брунейские власти утверждают, что страна стремится сохранить свои традиционные ценности и внимательней относиться к институту семьи.

Читайте ранее в этом сюжете: Бруней направил Европарламенту письмо в защиту законов шариата

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Сексуальные меньшинства и гомофобия
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