Глава МИД Германии Хайко Маас: очень уважаю женщин из движения MeToo

Берлин, , 15:03 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил заслуги женщин, присоединившихся к движению MeToo. Об этом написал на своей странице в Twitter 5 октября.

«Один год #MeToo. Я очень уважаю всех женщин, которые поделились своим опытом. Их заслуга состоит в том, что они изменили общественное сознание. Эти дебаты могут быть только началом. Мы должны дальше работать для истинного равенства женщин», — написал министр.

Напомним, хэштег MeToo появился в октябре 2017 года, когда началась медийная кампания против известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в многочисленных домогательствах к актрисам. Хэштег стали использовать женщины в разных странах мира, чтобы рассказать о пережитом насилии и домогательствах.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Нобелевская премия мира была присуждена Наде Мурад — активистке из Ирака, борющейся с сексуальным насилием как орудием войны. Три года она провела в рабстве у радикальных исламистов. Наряду с ней премию получил врач из Конго Дени Муквеге, который помогает женщинам, пережившим насилие.

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