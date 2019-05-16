Сроки проведения переговоров России, ЕС и Украины по газу затягиваются

Москва, , 14:48 — REGNUM Россия и Еврокомиссия уже готовы к проведению трехсторонних консультаций по транзиту газа через территорию Украины. Об этом сегодня, 16 мая, на международной конференции «Перспективы энергетического сотрудничества России и ЕС. Газовый аспект» заявил заместитель главы Минэнерго РФ Анатолий Яновский.

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В «Нафтогазе» не имеют «плана Б» на случай остановки транзита газа из РФ

Однако, по его словам, сроки проведения переговоров затягиваются. Причина тому — политической неопределенность на Украине.

«Точная дата будет зависеть от решения украинской стороны», — приводит ТАСС слова Яновского.

Ранее сегодня, 16 мая, глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что украинская компания продолжит переговоры с Россией только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского и разговора с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, это может предположительно произойти в июне.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной раунд переговоров в формате Россия-Украина-ЕС по транзиту российского газа через Украину после завершения действующего сейчас контракта (31 декабря 2019 года) был запланирован на май. Однако до сих пор конкретная дата проведения встречи не определена.

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В начале мая глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Москва де-факто начала переговоры по продлению контракта на транзит российского газа через Украину. По словам Коболева, Газпром не успеет построить и запустить газопроводы в обход Украины до завершения действия нынешнего контракта. Новое соглашение, если оно будет подписано, будет заключено на основании европейского законодательства.

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