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В «Нафтогазе» заявили о подготовке России к новой «газовой войне»

Экономика

В компании надеются на исход трёхсторонних переговоров, намеченных на май

Киев, 26 апреля 2019, 13:54 — REGNUM  На Украине высказали опасения, что Россия начала подготовку к новой «газовой войне». Как заявил в интервью YouTube-каналу Skrypin.ua исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, на это указывает увеличение прокачки газа через украинские газотранспортные системы (ГТС) в европейские газохранилища.

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«Таким образом Россия готовится к прерыванию транзита и они хотят иметь больше газа в хранилищах в Европе, чтобы покрывать потребности потребителей там из хранилищ, а не за счёт транзита через Украину», — считает Витренко.

При этом в «Нафтогазе Украины» признали свою беспомощность без российского газа. Как отметил глава компании, что на случай прекращения транзита российского газа на Украине отсутствуют какие-либо планы и технические модели использования украинской ГТС, а европейские партнёры пока не смогли выработать эффективных решений.

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Витренко заявил, что в этом вопросе надеется на трёхсторонние переговоры, которые пройдут в мае. По его мнению, Россия прекратит транзит газа через Украину после окончания этого газового контракта.

Как сообщало ИА REGNUM, опасения о том, что Россия с 2020 года полностью прекратит транзит газа через территорию Украины в Киеве звучали уже не единожды. Как заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, если Украине не удаться договорится с Москвой по этому вопросу, Украина может лишиться минимум $3−5 млрд.

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Газодобыча и транспортировка газа
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