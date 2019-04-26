В «Нафтогазе» заявили о подготовке России к новой «газовой войне»

Киев, , 13:54 — REGNUM На Украине высказали опасения, что Россия начала подготовку к новой «газовой войне». Как заявил в интервью YouTube-каналу Skrypin.ua исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, на это указывает увеличение прокачки газа через украинские газотранспортные системы (ГТС) в европейские газохранилища.

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«Таким образом Россия готовится к прерыванию транзита и они хотят иметь больше газа в хранилищах в Европе, чтобы покрывать потребности потребителей там из хранилищ, а не за счёт транзита через Украину», — считает Витренко.

При этом в «Нафтогазе Украины» признали свою беспомощность без российского газа. Как отметил глава компании, что на случай прекращения транзита российского газа на Украине отсутствуют какие-либо планы и технические модели использования украинской ГТС, а европейские партнёры пока не смогли выработать эффективных решений.

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За сделку с Газпромом Украине придется заплатить «политическую цену»

Витренко заявил, что в этом вопросе надеется на трёхсторонние переговоры, которые пройдут в мае. По его мнению, Россия прекратит транзит газа через Украину после окончания этого газового контракта.

Как сообщало ИА REGNUM, опасения о том, что Россия с 2020 года полностью прекратит транзит газа через территорию Украины в Киеве звучали уже не единожды. Как заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, если Украине не удаться договорится с Москвой по этому вопросу, Украина может лишиться минимум $3−5 млрд.

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