Зеленского призвали сделать так, чтобы ГТС Украины и дальше работала

Киев, , 11:01 — REGNUM Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдавию с начала нынешнего года составляют 29,3 млрд кубометров.

Соответствующую информацию обнародовала компания «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 мая.

Как отмечает источник, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года транзитные объемы увеличились на 1,55 млрд кубометров, или на 5,6%.

Непосредственно в апреле 2019 года по сравнению с апрелем 2018 года транзит российского газа через Украину увеличился на 8,4% (на 639 млн кубометров топлива) до 8,25 млрд кубометров.

В эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Владимир Чемерис призвал команду новоизбранного президента Владимира Зеленского важно оставить ГТС в собственности государства и обеспечить её стабильную работу.

«Команда нового президента Украины, которая очевидно представляет интересы бизнеса, будет искать какие-то выходы из сложившейся (с ГТС и транзитом газа) ситуации… Нужно искать выходы в другом направлении, например, оставить газотранспортную систему в собственности украинского государства, но искать пути, чтобы она работала. Нужно искать условия для продления транспортировки российского газа через территорию Украины», — сказал Чемерис.

ИА REGNUM напоминает, что на май запланирован очередной раунд переговоров в формате Россия-Украина-ЕС по транзиту российского газа через Украину после завершения действующего сейчас контракта (31 декабря 2019 года). Конкретная дата переговоров на сегодня еще не известна.

В конце апреля президент России Владимир Путин заявил, что газоснабжение Украины в настоящий момент полностью зависит от транзита российского газа.

«Если транзита не будет… вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс, он же виртуальный. Наш газ, который идет в Западную Европу, — газовая труба с советских времен, как устроена? От транзитной газовой трубы идут ответвления на всю Украину. Это абсолютно известные для профессионалов вещи, публика только может это не понимает», — напомнил Путин.