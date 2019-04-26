В «Нафтогазе» не имеют «плана Б» на случай остановки транзита газа из РФ

Киев, , 09:05 — REGNUM «Нафтогаз Украины» не имеет готового решения на случай остановки транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС). Об этом заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко 14 апреля в интервью yotube-каналу Skrypin.ua.

Компания не имеет технической модели работы ГТС на случай остановки транзита газа через Украину.

«Есть предварительное решение, что после трёхсторонних переговоров, которые должны пройти в мае, мы всё-таки это сделаем. Это поздно. Такую модель надо было делать раньше. Но, честно говоря, такой модели сейчас нет», — рассказал Витренко.

Он уверен, что к 2020 году Россия остановит транзит через Украину, поскольку объёмы прокачки газа в обход Украины только увеличиваются.

«Мы сейчас видим, что объемы транзита растут. Это может означать, скорее всего, означает, что они готовятся к прерыванию транзита, и они хотят иметь больше газа в хранилищах в Европе, чтобы покрывать потребности потребителей там из хранилищ, а не за счёт транзита через Украину», — уверен Юрий Витренко.

По его оценке, остановка транзита газа лишит Украину примерно 4% ВВП в год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешёвый газ для Украины где только возможно, как вариант — нарастить добычу украинского газа.

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Отметим, в начале 2019 года Гройсман признал, что правительство Украины провалило программу увеличения добычи газа, рассчитанную до 2020 года.

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