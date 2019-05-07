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Саакашвили рассказал, зачем хочет вернуться на Украину

Политика

Бывший глава Грузии признался, что не ищет новых должностей, но готов консультировать молодых политиков

Саакашвили рассказал, зачем хочет вернуться на Украину
Иван Шилов © ИА REGNUM
Михаил Саакашвили

Тбилиси, 7 мая 2019, 08:12 — REGNUM  Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не теряет надежды вернуться на Украину. Однако пока политик решил подождать того момента, когда избранный президент Украины Владимир Зеленский вступит в должность. Об этом он заявил в интервью телеканалу Belsat.

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«На Украину я точно хочу вернуться, потому что меня лишили гражданства незаконно, выкинули из страны по-бандитски, и, мне кажется, справедливость в этом смысле должна быть восстановлена», — считает Саакашвили.

На Украине главную свою цель политик видит в помощи новому главе государства.

«Сейчас главную свою цель я вижу в том, чтобы помогать ему в осуществлении тех обещаний, насколько я смогу. Я могу только советом поделиться, и я никаких должностей в Украине, естественно, не ищу и не собираюсь их занимать», — отметил бывший губернатор Одесской области.

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Пока терплю. Саакашвили об отказе погранслужбы впустить его на Украину

Также Саакашвили готов консультировать молодых политиков, которые сейчас, по его мнению, в огромном количестве придут в украинскую политику.

«Молодым людям нужны подготовка и консультации. Кроме того, им нужно читать лекции», — сказал Саакашвили.

При этом Саакашвили подчеркнул, что у него «большие планы по Грузии». Бывший грузинский лидер уверен, что Тбилиси «надо спасать».

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что считает экс-президента Грузии Михаила Саакашвили серьёзным дипломатом и не против его визита на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Саакашвили получил украинский паспорт в 2015 году. Тогда же он был назначен на должность губернатора Одесской области. В конце июля 2017 года президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства Саакашвили. 21 января 2018 года стало известно, что украинская пограничная служба запретила лидеру украинской партии «Движение новых сил» Михаилу Саакашвили въезд в страну до 2021 года. Причиной такого ограничения стало то, что Саакашвили в 2017 году незаконно пересёк границу Польши и Украины.

Ранее политик заявил, что после 31 марта, как только на Украине пройдут президентские выборы, он вернётся в страну. Затем он решил дождаться окончания второго тура и в случае победы Владимира Зеленского приехать в Киев. Однако в апреле госпогранслужба Украины отказала экс-губернатору Одесской области во въезде в страну.

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Политическая карьера Саакашвили на Украине
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