Саакашвили рассказал, зачем хочет вернуться на Украину

Тбилиси, , 08:12 — REGNUM Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не теряет надежды вернуться на Украину. Однако пока политик решил подождать того момента, когда избранный президент Украины Владимир Зеленский вступит в должность. Об этом он заявил в интервью телеканалу Belsat.

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«На Украину я точно хочу вернуться, потому что меня лишили гражданства незаконно, выкинули из страны по-бандитски, и, мне кажется, справедливость в этом смысле должна быть восстановлена», — считает Саакашвили.

На Украине главную свою цель политик видит в помощи новому главе государства.

«Сейчас главную свою цель я вижу в том, чтобы помогать ему в осуществлении тех обещаний, насколько я смогу. Я могу только советом поделиться, и я никаких должностей в Украине, естественно, не ищу и не собираюсь их занимать», — отметил бывший губернатор Одесской области.

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Пока терплю. Саакашвили об отказе погранслужбы впустить его на Украину

Также Саакашвили готов консультировать молодых политиков, которые сейчас, по его мнению, в огромном количестве придут в украинскую политику.

«Молодым людям нужны подготовка и консультации. Кроме того, им нужно читать лекции», — сказал Саакашвили.

При этом Саакашвили подчеркнул, что у него «большие планы по Грузии». Бывший грузинский лидер уверен, что Тбилиси «надо спасать».

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что считает экс-президента Грузии Михаила Саакашвили серьёзным дипломатом и не против его визита на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Саакашвили получил украинский паспорт в 2015 году. Тогда же он был назначен на должность губернатора Одесской области. В конце июля 2017 года президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства Саакашвили. 21 января 2018 года стало известно, что украинская пограничная служба запретила лидеру украинской партии «Движение новых сил» Михаилу Саакашвили въезд в страну до 2021 года. Причиной такого ограничения стало то, что Саакашвили в 2017 году незаконно пересёк границу Польши и Украины.

Ранее политик заявил, что после 31 марта, как только на Украине пройдут президентские выборы, он вернётся в страну. Затем он решил дождаться окончания второго тура и в случае победы Владимира Зеленского приехать в Киев. Однако в апреле госпогранслужба Украины отказала экс-губернатору Одесской области во въезде в страну.

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