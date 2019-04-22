Саакашвили снова собирается вернуться на Украину

Тбилиси, , 08:02 — REGNUM Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в очередной раз анонсировал своё возвращение на Украину. По его словам, он хочет прилететь в Киев, в том числе чтобы защищать себя в суде. Об этом политик сообщил в эфире телеканала «Наш».

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Саакашвили решил пока не возвращаться на Украину

По словам Саакашвили, он уже направил запрос в службу безопасности Украины с просьбой разрешить ему въезд в страну. При этом запрет на въезд на территорию Украины бывший президент Грузии считает незаконным.

«Несправедливо, когда меня выгоняют из страны, которую я люблю так же, как свою родную Грузию», — сказал Саакашвили.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2017 года президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства Саакашвили. 21 января 2018 года стало известно, что украинская пограничная служба запретила лидеру украинской партии «Движение новых сил» Михаилу Саакашвили въезд в страну до 2021 года.

Ранее политик заявил, что после 31 марта, как только на Украине пройдут президентские выборы, он вернётся в страну. Затем он решил дождаться окончания второго тура и в случае победы Владимира Зеленского приехать в Киев.