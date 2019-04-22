Михаилу Саакашвили отказано в возвращении на Украину

Киев, , 18:31 — REGNUM Госпогранслужба Украины отказала во въезде в страну экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, сообщает 22 апреля пресс-служба ведомства.

«В связи с совершенным правонарушением в отношении этого лица действуют ограничения во въезде на Украину сроком до 2021 года», — говорится в сообщении.

В украинском ведомстве напомнили, что в 2017 году Саакашвили незаконно пересёк границу Польши и Украины, что повлекло наложение на него ограничения на въезд.

Ранее Михаил Саакашвили неоднократно заявлял о намерении вернуться на Украину на следующий же день после президентских выборов. Накануне стало известно, что политик сразу после оглашения результатов экзит-поллов подал ходатайство о снятии с него ограничений.

Читайте ранее в этом сюжете: Саакашвили снова собирается вернуться на Украину