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Михаилу Саакашвили отказано в возвращении на Украину

Политика

Украинские пограничники подтвердили действие запрета на въезд политика в страну до 2021 года

Михаилу Саакашвили отказано в возвращении на Украину
Иван Шилов © ИА REGNUM
Шлагбаум

Киев, 22 апреля 2019, 18:31 — REGNUM  Госпогранслужба Украины отказала во въезде в страну экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, сообщает 22 апреля пресс-служба ведомства.

«В связи с совершенным правонарушением в отношении этого лица действуют ограничения во въезде на Украину сроком до 2021 года», — говорится в сообщении.

В украинском ведомстве напомнили, что в 2017 году Саакашвили незаконно пересёк границу Польши и Украины, что повлекло наложение на него ограничения на въезд.

Ранее Михаил Саакашвили неоднократно заявлял о намерении вернуться на Украину на следующий же день после президентских выборов. Накануне стало известно, что политик сразу после оглашения результатов экзит-поллов подал ходатайство о снятии с него ограничений.

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