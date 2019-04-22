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Пока терплю. Саакашвили об отказе погранслужбы впустить его на Украину

Политика

«Ничего, еще немножко потерплю после стольких месяцев ожидания»

Пока терплю. Саакашвили об отказе погранслужбы впустить его на Украину
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Киев, 22 апреля 2019, 23:10 — REGNUM  Трижды бывший президент, губернатор и гражданин Украины Михаил Саакашвили отреагировал на отказ украинской погранслужбы впустить его в страну.

На своей странице в Facebook Михаил Саакашвили 22 апреля заявил, что он долго терпел и потерпит ещё.

«Пока Порошенко президент, я и не ожидал от погранслужбы другого ответа. Ничего, еще немножко потерплю после стольких месяцев ожидания»,— написал Саакашвили.

Напомним, ранее выдворенный с Украины Саакашвили после второго тура президентских выборов заявил о намерении вернуться в страну и участвовать в политике. В ответ государственная пограничная служба Украины предупредила его, что он не имеет законных оснований для въезда на территорию страны.

Пограничная служба Украины ранее сообщала, что Саакашвили въезд в страну для Саакашвили воспрещён до 2021 года.

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