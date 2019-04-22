Пока терплю. Саакашвили об отказе погранслужбы впустить его на Украину

Киев, , 23:10 — REGNUM Трижды бывший президент, губернатор и гражданин Украины Михаил Саакашвили отреагировал на отказ украинской погранслужбы впустить его в страну.

На своей странице в Facebook Михаил Саакашвили 22 апреля заявил, что он долго терпел и потерпит ещё.

«Пока Порошенко президент, я и не ожидал от погранслужбы другого ответа. Ничего, еще немножко потерплю после стольких месяцев ожидания»,— написал Саакашвили.

Напомним, ранее выдворенный с Украины Саакашвили после второго тура президентских выборов заявил о намерении вернуться в страну и участвовать в политике. В ответ государственная пограничная служба Украины предупредила его, что он не имеет законных оснований для въезда на территорию страны.

Пограничная служба Украины ранее сообщала, что Саакашвили въезд в страну для Саакашвили воспрещён до 2021 года.