В Госдуме предложили создать «список Бутиной»

Москва, , 09:17 — REGNUM В России может появиться «список Бутиной». С соответствующим предложением к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову обратились депутаты Госдумы РФ.

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В Госдуме призывают добиться смягчения приговора Бутиной

По мнению авторов инициативы, в список должны быть занесены те американские чиновники и силовики, кто причастен к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан, пишет газета «Известия». По словам инициатора документа, депутата от КПРФ Валерия Рашкина, в двусторонних отношениях между Россией и Западом произвольный арест граждан РФ перестал быть исключительной практикой и грозит превратиться чуть ли в норму. В случае с Марией Бутиной, уголовное дело против неё было незаконно инициировано с целью укрепить миф о «российском вмешательстве» в дела США.

Депутаты призвали главу российского внешнеполитического ведомства включить в «список Бутиной» людей, которые вопреки нормам международного права организовали уголовное преследование российской гражданки.

«Угроза попадания в «Список Бутиной» должна со временем начать отрезвлять иностранных чиновников, привыкших к практически безнаказанному притеснению русских, и предотвращать нарушение прав наших соотечественников за рубежом», — отмечается в документе.

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Отец Бутиной рассказал, почему его дочь признала свою вину

Отец Марии Бутиной считает составление списка абсолютно логичным решением. По его словам, Москва должна реагировать на вопиющую несправедливость в отношении российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля суд в США приговорил российскую гражданку Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы, признав её виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России».

Ранее в декабре 2018 года Бутиной пришлось пойти на сделку со следствием, отказавшись от проведения полноценного судебного процесса, и частично признать себя виновной. Гособвинение попросило для гражданки РФ полтора года тюрьмы, а защита пыталась добиться того, чтобы Бутину приговорили к тому сроку, что она уже отсидела, и выслали в Россию. Суд встал на сторону обвинения. Бутиной придется пробыть ещё несколько месяцев в тюрьме, после чего она будет выслана в Россию.