Мария Бутина будет депортирована в Россию после отбытия наказания в США

Иллюстрация: Цитата со страницы российского посольства в США на facebook

Вашингтон, , 18:37 — REGNUM Суд в США одобрил депортацию гражданки России Марии Бутиной на родину сразу после отбытия ею срока наказания. Соответствующее решение огласила на заседании 26 апреля судья Татьяна Чуткан.

В свою очередь адвокат российской гражданки Роберт Дрисколл напомнил, что приговор включает время, которое Бутина уже провела под стражей до суда.

«Мы ожидаем, что Мария вернётся в Россию, может быть, осенью, в ноябре», — приводит слова адвоката РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы, признав её виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». Бутина была задержана властями США в июле 2018 года.

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