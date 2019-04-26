В Госдуме призывают добиться смягчения приговора Бутиной

Москва, , 19:17 — REGNUM Приговор Марии Бутиной «излишне строг», необходимо подавать апелляции и делать все, чтобы вернуть ее в Россию как можно скорее. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Необходимо не опускать руки, бороться дальше, подавать апелляции и сделать все, чтобы вернуть Марию Бутину в Россию как можно скорее», — отметил Слуцкий.

Суд не пошел на снисхождение и назначил ей полтора года заключения, вердикт вынесли несмотря на требования защиты ограничиться уже отбытым 9-месячными сроком, большую часть из которого она содержалась в одиночной камере, указал парламентарий.

«Теперь хрупкая девушка будет вынуждена провести еще столько же времени в американской тюрьме, прежде чем ее депортируют домой. И такое решение было принято лишь на основании показаний о том, что Мария якобы действовала от лица российских властей. Несправедливо, на мой взгляд», — сказал он.

Дело Бутиной изначально было политическим и сфабрикованным из пропитанного русофобией воздуха, констатировал Слуцкий.

«Ее сломали, вынудили пойти на сделку со следствием, признать то, что она вряд ли осознанно совершала. Тем не менее, Бутину все равно показательно осудили», — уверен депутат.

Марию Бутину арестовали в Вашингтоне 15 июля п2018 года по обвинению в сговоре с целью незаконной работы на правительство России.

Читайте ранее в этом сюжете: Мария Бутина будет депортирована в Россию после отбытия наказания в США