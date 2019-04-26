Вашингтон, , 18:22 — REGNUM В США суд приговорил российскую гражданку Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы, признав её виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». Решение суда вынесено сегодня, 26 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бутина была арестована в июле 2018 года властями США по обвинению в сговоре с целью «незаконной работы на правительство РФ» и отсутствии регистрации в качестве иностранного агента.

Все обвинения против Бутиной были сфабрикованы, так как государственное обвинение так и не смогло представить внятных доказательств того, что Бутина является шпионкой или агентом влияния. Тем не менее для американской юстиции совершенно не требовалось никаких доказательств, чтобы засадить Бутину в тюрьму на десятилетия только для того, чтобы не потерять лицо.

Очень быстро выяснилось, что «дело Бутиной» было сфабриковано с единственной целью — в очередной раз помешать администрации президента США Дональда Трампа попытаться наладить отношения с Москвой.

В итоге Бутиной пришлось признать себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ и пойти на сделку со следствием, отказавшись от проведения полноценного судебного процесса.

По итогам сделки государственное обвинение попросило для Бутиной 1,5 года тюрьмы, а защита пыталась добиться того, чтобы Бутину приговорили к тому сроку, что она уже отсидела, и выслали в Россию.

Суд встал на сторону обвинения. Бутиной придется пробыть ещё несколько месяцев в тюрьме, после чего она, скорее всего, будет выслана в Россию.

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