Япония «отписалась» от Курил; в Киеве решают судьбу Донбасса: Радио REGNUM

Москва, 23 апреля 2019, 08:00 — REGNUM
- В штабе Зеленского заявили, что война в Донбассе завтра не закончится;
- МИД Японии убрал из ежегодного доклада фразу о «японских» Курилах;
- Закон о наказании для скрывшихся с места тяжелых ДТП одобрен Совфедом;
- Совет Федерации РФ одобрил закон об ипотечных каникулах;
- Систему отслеживания трудоустройства выпускников вузов готовит Миннауки.
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