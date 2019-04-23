Токио, , 04:46 — REGNUM

Фраза о том, что Курильские острова, на которые претендует Токио, являются «частью Японии», отсутствует в 2019 году в ежегодном докладе о внешней политике японского министерства иностранных дел, сообщает The Mainichi.

Японские притязания на Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

В докладе под названием «Синяя книга по дипломатии» говорится о работе над территориальным спором, которую ведут японский премьер-министр Синдзо Абэ и российский президент Владимир Путин. При этом о том, что Курилы — «часть Японии», не сказано.

Напомним, Япония претендует на четыре острова Курильской гряды, являющиеся российской территорией. В ежегодном докладе 2018 года японская сторона упомянула об островах как о своей территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в Токио прошёл пятый раунд переговоров между заместителями министров иностранных дел РФ и Японии. Обсуждалось налаживание совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

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