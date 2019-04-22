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Миннауки готовит систему отслеживания трудоустройства выпускников вузов

Общество

Для университетов задача трудоустройства выпускника станет одним из ключевых показателей эффективности деятельности

Москва, 22 апреля 2019, 13:02 — REGNUM  В правительстве дорабатывается проект информационной системы, которая позволит отслеживать трудоустройство выпускников вузов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 апреля заявил министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков на заседании Совета Федерации.

«Совместно с Министерством труда и Пенсионным фондом дорабатывается информационная система, которая позволит видеть результаты трудоустройства выпускников и результаты развития их карьеры. Это всё взаимосвязанные процессы», — заявил Котюков.

В настоящее время министерством в правительство уже направлены предложения относительно квот по различным специальностям и регионам.

«Мы считаем, что для университетов задача трудоустройства выпускника должна быть одним из ключевых показателей эффективности деятельности. Это будет включено в систему мониторинга наших университетов», — добавил он.

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