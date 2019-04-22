Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах

Москва, , 13:38 — REGNUM Закон, устанавливающий возможность взять отсрочку по платежам по кредиту на квартиру, Совфед одобрил на пленарном заседании 22 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM. Закон не распространяется на оформивших ипотеку на покупку жилья дороже 15 млн рублей, то есть «элитного» жилья, отметили в Совфеде.

Речь идет о законе, разработанном в связи с поручением президента РФ Владимира Путина в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Так, по словам президента, граждане, попавшие в непростую жизненную ситуацию, должны получить возможность так называемых ипотечных каникул — отсрочки платежей по кредиту на квартиру.

Закон устанавливает, что такие каникулы можно оформить один раз сроком на полгода. В течение этого времени гражданин может либо снизить размер платежей, либо не платить их вовсе. При этом условия кредита останутся прежними — размер дальнейших платежей и проценты не будут расти, только срок кредита увеличится на период взятых каникул, то есть максимум на полгода.

Оформить каникулы можно будет не на каждую ипотеку. Так, закон прописывает, что правительство определит максимальный размер ипотечного кредита, на который будет разрешено оформить отсрочку. Пока этого не произошло, закон устанавливает, что под программу каникул подпадают только ипотечные кредиты на квартиру стоимостью менее 15 млн рублей. При этом нововведение коснется не только новых кредитов, но и ранее выданных — о необходимости такой поправки также говорил президент РФ.

Чтобы избежать разногласий в понимании «трудной жизненной ситуации», закон четко прописывает, какие обстоятельства позволяют гражданам претендовать на ипотечные каникулы. Так, речь должна идти о кредите на единственное жилье и это должны быть первые изменения договора по просьбе заемщика. Под трудной жизненной ситуацией закон предлагает понимать потерю работы, инвалидность I или II группы, а также длительный (более двух месяцев) больничный. Помимо этого, снижение дохода гражданина более чем на 30% также считается трудной жизненной ситуаций, но для возможности получения каникул его платежи по ипотеке должны составлять более половины его дохода.

Еще одной трудной жизненной ситуацией закон предлагает считать увеличение количества иждивенцев на обеспечении у заемщика. Речь идет о несовершеннолетних детях или инвалидах. Но сам по себе еще один иждивенец не дает права на оформление каникул — отсрочкой смогут воспользоваться только те заемщики, чей доход снизился на 20%, а платежи по кредиту стали составлять 40% дохода и более.

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