Москва и Минск обсуждают качество нефти в комплексе нефтегазовых вопросов

Минск, , 16:52 — REGNUM Проблемы ухудшения качества поставляемой на белорусское направление российской нефти носят технический характер, обсуждаются с официальным Минском в комплексе нефтегазовых вопросов и в ближайшее время будут устранены. Об этом заявило министерство энергетики РФ.

Накануне, 19 апреля белорусский госконцерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти: «В течение последних нескольких дней произошло резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». По нефтепроводу из Российской Федерации поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту».

«Белорусская сторона будет настаивать на выработке компенсационных механизмов», — заявил 20 апреля председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков. Он также сообщил: «Если говорить о денежном выражении, то это как минимум десятки миллионов долларов, ущерб может исчисляться многими сотнями миллионов долларов».

Белорусский госконцерн заявил о временном ограничении отгрузок нефтепродуктов на экспорт. Также было заявлено о выходе из строя и ремонте оборудования Мозырского нефтеперерабатывающего в связи с «высоким содержанием хлорорганики, обладающей повышенной коррозионной активностью» в поставляемой из России нефти.

Минэнерго РФ признало наличие резкого ухудшения качества нефти и пообещало 22−23 апреля устранить проблему, обнаруженную на одном из участков нефтепровода. Особый интерес в заявлении российского министерства представляет упоминание о том, что решение данной проблемы решается в комплексе вопросов поставок российских углеводородов в Белоруссию.

«Проблема носит технический характер и не связана с вопросами, которые обсуждаются с белорусскими партнерами в части взаимоотношений в нефтегазовой сфере на средне‑ и долгосрочную перспективу», — проинформировало Минэнерго РФ.

Там также отметили: «Ухудшение связано с превышением содержания органических хлоридов в нефти сверх норматива. Данный факт был обнаружен ПАО «Транснефть» на текущей неделе, после чего незамедлительно были приняты меры по приведению данного показателя в норму, включая локализацию очага возникновения повышенной концентрации и перенаправление грузопотоков».

Министерство отметило, что совместно с ПАО «Транснефть» осуществляет постоянный мониторинг и ведёт «конструктивный диалог с нашими белорусскими партнерами для минимизации последствий для НПЗ, находящихся на территории Белоруссии, в том числе за счет задействования альтернативного маршрута снабжения Мозырского и Новополоцкого НПЗ».

«Экспорт нефти осуществляется в штатном режиме. Благодаря принятым мерам ожидается нормализация показателей в ближайшее время», — подчеркнули в Минэнерго РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля Александр Лукашенко заявил, что в России «уже обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки» официальному Минску и распорядился начать ремонт трубопроводов, по которым из РФ поставляются нефть и нефтепродукты. В тот же день главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго заявил, что в Белоруссии проведут капитальный ремонт пяти участков нефтепровода «Дружба», через который осуществляется транспортировка российской нефти на оба белорусских НПЗ и в Евросоюз.

До этого совмин Белоруссии пытался повысить тариф на прокачку российской нефти по территории республики на 23,1%, с чем правительство РФ не согласилось, указав на затраты на транзит, от которых белорусские партнёры освобождены. Так же безуспешно в 2018 году завершились визиты Александра Лукашенко к Владимиру Путину, в ходе которых Минск добивался «компенсации» за изменение российского налогового законодательства — «большой налоговый манёвр» в нефтяной сфере, в ходе которого дорожает нефть. Она поставляется в Белоруссию беспошлинно и по льготным ценам. Попутно Лукашенко поднимал вопрос о почти двукратном снижении стоимости российского газа для Белоруссии, однако и в этом потерпел фиаско.