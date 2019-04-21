Понедельник, 22 Апреля 2019 года
00:57:48 МСК

Найден источник загрязнения нефти, поставляемой в Белоруссию — СМИ

Экономика

«Документ подписан»

Найден источник загрязнения нефти, поставляемой в Белоруссию — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Минск, 21 апреля 2019, 20:12 — REGNUM  Факт поставки некачественной нефти в Белоруссию признала российская «Транснефть». Об этом сообщает издание «Вестник Нафтана» со ссылкой на свои источники.

«Российский партнер («Транснефть») признал данный факт, что подтверждено двусторонним актом, — сообщает СМИ. — Документ подписан».

Издание отмечает, что на участке Самара-Унеча уже обнаружен «источник загрязнения».

Как передавало ИА REGNUM, 19 апреля пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Марина Костюченко заявила, что ранее в Белоруссии зафиксировали «резкое ухудшение качества» нефти, поступающей по нефтепроводу из России. По ее словам, речь идёт о российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Читайте также: В Минске заявили об ухудшении качества российской нефти

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить