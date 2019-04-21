Найден источник загрязнения нефти, поставляемой в Белоруссию — СМИ

Минск, , 20:12 — REGNUM Факт поставки некачественной нефти в Белоруссию признала российская «Транснефть». Об этом сообщает издание «Вестник Нафтана» со ссылкой на свои источники.

«Российский партнер («Транснефть») признал данный факт, что подтверждено двусторонним актом, — сообщает СМИ. — Документ подписан».

Издание отмечает, что на участке Самара-Унеча уже обнаружен «источник загрязнения».

Как передавало ИА REGNUM, 19 апреля пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Марина Костюченко заявила, что ранее в Белоруссии зафиксировали «резкое ухудшение качества» нефти, поступающей по нефтепроводу из России. По ее словам, речь идёт о российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

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