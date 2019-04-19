В Минске заявили об ухудшении качества российской нефти

Минск, , 23:37 — REGNUM В Белоруссии зафиксировали «резкое ухудшение качества» нефти, поступающей по нефтепроводу из России, заявила 19 апреля пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Марина Костюченко.

Она уточнила, что речь идёт о российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

«По нефтепроводу из России поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту», — приводит слова Костюченко госинформагентство «БелТА».

Представитель «Белнефтехима» подчеркнула, что отбор образцов нефти, проведение испытаний и оформление паспорта качества осуществлялись лабораторией «Гомельтранснефть Дружба» в присутствии представителя российской компании «Транснефть» в Белоруссии.

Переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы нефтеперерабатывающих заводов, заявила Костюченко. По её словам, в настоящее время принимаются» оперативные меры по минимизации последствий переработки нефти, не соответствующей стандарту», а также оценивается уровень понесённого ущерба.

Сообщается, что «Гомельтранснефть Дружба» проинформировала о сложившейся ситуации операторов магистрального нефтепровода «Дружба» из других стран. Белорусская сторона также запросила официальную встречу с представителями «Транснефть» для обсуждения ситуации.

Как передавало ИА REGNUM, очередное обострение отношений с Москвой было инициировано Александром Лукашенко на минувшей неделе. Поводом для этого послужило недовольство Минска ограничениями поставок в Россию продукции с белорусских предприятий из-за случаев реэкспорта продукции третьих стран, в отношении которых Москва ввела эмбарго в ответ на санкции.

11 апреля на совещании с членами правительства Лукашенко заявил, что полтора года назад в Белоруссии провели ремонт нефтепроводов, не перекрывая поставки, чтобы Россия не понесла убытков. Однако, по его словам, на такое «добро» Москва отвечает «злом».

"Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для России, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — сказал белорусский лидер.

В «Транснефти» заявили, что нефтепроводы на территории Белоруссии находятся в удовлетворительном состоянии и не нуждаются в остановке для проведения ремонтных работ. Тем не менее в «Гомельтранснефти» заявили о планах закрыть на ремонт пять участков газопровода «Дружба», через который осуществляется транспортировка российской нефти.

Добавим, что ранее сегодня критике со стороны МИД Белоруссии также подвергся посол России в Минске Михаил Бабич. Во внешнеполитическом ведомстве обвинили российского дипломата в разрушении «тесных и дружественных отношений двух братских народов», заявив, что Бабичу «буквально за несколько месяцев» удалось сделать то, чего не удавалось «внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий».

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