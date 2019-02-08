Россию винят во вмешательстве в дела Балкан: Радио REGNUM

Москва, 8 февраля 2019, 17:00 — REGNUM
- НАТО винит Россию во вмешательстве в дела других государств;
- Франция и Германия нашли общий знаменатель по «СП-2»;
- Мощнейший двигатель для «Союз-5» готовится к испытаниям;
- НАТО и ЕС заинтересованы в сотрудничестве с Киевом;
- Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне.
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Читайте ранее в этом сюжете: США обвинили Россию в гонке вооружений, Берлин защищается: Радио REGNUM