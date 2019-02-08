Пятница, 8 Февраля 2019 года
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Глава НАТО: Россия пытается вмешиваться в дела суверенных государств

Политика

Генсек НАТО заявил, что Россия должна уважать решения других суверенных народов, также как НАТО уважает решение Сербии не вступать в НАТО

Скопье, 8 февраля 2019, 14:28 — REGNUM  В интервью для Euronews генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия пыталась помешать тем балканским государствам, которые выказывали намерение вступить в оборонительный союз:

«Россия пытается вмешаться в политические процессы суверенных наций», — заявил Столтенберг, а также добавил, что это большая ошибка.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Столтенберг заявил, что НАТО уважает решения независимых государств относительно их желания или нежелания вступать в НАТО и уважает Сербию за её заявление о том, что она против вступления в НАТО, однако и Россия должна уважать решения других суверенных народов.

«В Скопье мы увидели, что большинство в парламенте, большинство политических партий желают присоединиться к НАТО, и мы приветствуем это», — заявил Столтенберг.

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Зарубежная хроника
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