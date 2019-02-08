Глава НАТО: Россия пытается вмешиваться в дела суверенных государств

Скопье, , 14:28 — REGNUM В интервью для Euronews генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия пыталась помешать тем балканским государствам, которые выказывали намерение вступить в оборонительный союз:

«Россия пытается вмешаться в политические процессы суверенных наций», — заявил Столтенберг, а также добавил, что это большая ошибка.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Столтенберг заявил, что НАТО уважает решения независимых государств относительно их желания или нежелания вступать в НАТО и уважает Сербию за её заявление о том, что она против вступления в НАТО, однако и Россия должна уважать решения других суверенных народов.

«В Скопье мы увидели, что большинство в парламенте, большинство политических партий желают присоединиться к НАТО, и мы приветствуем это», — заявил Столтенберг.