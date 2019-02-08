НАТО и ЕС заинтересованы в сотрудничестве с Украиной — министр

Киев, , 13:54 — REGNUM «Сегодня 48% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, это высокий показатель». Об этом 8 февраля в эфире одного их украинских телеканалов заявил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Украины Юрий Грымчак.

«В 2008 или 2009 году в Крыму и Севастополе проводили опрос. И спросили: «Нужно ли Украине вступать в НАТО?» 72% сказали: «Категорически нет». Второй вопрос: «Нужно ли нам вступить в Североатлантический альянс?» 82% сказали: «Обязательно». Поэтому наши 48% — без пропаганды и агитации», — сказал Грымчак.

При этом чиновник признает, что у некоторой части украинцев «остаются советские стереотипы» по восприятию НАТО и России.

«Иногда до смешного доходит, спрашиваешь у людей: «Почему ты против НАТО?». Он говорит: «Да я еще с советских времен, агрессивный блок». Говорю: «Извини, но ни один украинец не погиб от агрессивного блока НАТО. От Российской Федерации — да, есть 13 тыс. погибших». Тут никто не собирается нас завоевывать», — добавил Грымчак.

Он сообщил, что членство в НАТО позволит Украине снизить расходы на оборону и безопасность.

«Коллективная безопасность дешевле. Если ты защищаешься вместе с кем-то, то твои затраты на оборону снижаются, потому что ты не должен иметь 16 танковых бригад. Хватит десяти или пяти бригад, потому что рядом у соседа стоят такие же пять бригад, которые придут, если не дай Бог, что-то начнется. Это дешевле для страны и для её населения», — рассказал Грымчак.

Он также считает, что НАТО и ЕС заинтересованы в сотрудничестве с Украиной, поскольку её армия имеет боевой опыт.

«Кое-кто из наших союзников выступает за то, чтобы Украину приняли в НАТО как можно быстрее… Мы интересны НАТО и Евросоюзу… Сегодня наша армия несмотря на все недостатки имеет то, чего не имеет ни одна армия сегодняшней Европы — боевой опыт… Многие страны НАТО, учитывая наш опыт, меняют свои стандарты», — подытожил Грымчак.

Ранее, 7 февраля, Верховная Рада приняла законопроект №9037, который закрепил в Конституции стратегический курс государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. За документ проголосовали 334 депутата.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса социологического центра Социс, 58,3% украинцев готовы проголосовать на референдуме за вступление Украины в Европейский Союз.21,6% опрошенных не поддерживают вступление Украины в ЕС, 8,1% не принимали бы участия в референдуме. 12% респондентов не смогли ответить на вопрос. При этом45,5% украинцев заявили, что готовы поддержать вступление Украины в НАТО, 29,4% респондентов высказались против, 8,5% респондентов сказали, что не придут на референдум, 16,6% — затруднились ответить.

Напомним, в начале 2013 года 48% украинцев поддерживали вступление Украины в Европейский Союз, а 40% хотели бы видеть свою страну в Таможенном союзе. При этом только 15% украинцев поддерживали вступление Украины в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты исследования фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова.