Компромисс найден: Франция и Германия договорились по Nord Stream 2

Брюссель, , 15:06 — REGNUM Спор, который возник между Францией и Германии по вопросу строительства российского газопровода «Северный поток — 2», разрешён. Стороны достигли компромисса по поправкам к газовой директиве Евросоюза, передаёт Le Figaro.

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Отмечается, что сегодня, 8 февраля, в Брюсселе стороны представили своим партнёрам в ЕС новую редакцию документа, которая позволяет принять новые правила транспортировки газа, не блокируя проект газопровода Nord Stream 2.

Как пояснил источник издания в дипломатических кругах, если этот документ будет принят, он предотвратит кризис между Парижем и Берлином и позволит Франции дать согласие на принятие новых европейских правил транспортировки газа. При этом Берлин останется основным переговорщиком с Москвой по этому проекту.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля власти Франции подтвердили своё намерение добиваться пересмотра газовой директивы Европейского союза, которая коснётся реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Из заявления МИД страны следует, что, в частности, речь идёт о применении правил третьего энергетического пакета ко всем газопроводам с третьими странами, которые проходят по евросоюзной территории.

Напомним, трубопровод «Северный поток — 2» должен пройти по дну Балтийского моря и обеспечить транзит российского газа в Германию в обход территории Украины. Протяженность трубопровода превышает 1,2 тыс. километров, пропускная способность — 55 млрд кубометров в год.

На сегодня разрешение на строительство трубопровода получено от Германии, Финляндии и Швеции. Осталось получить разрешение только от Дании.

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