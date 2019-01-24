Третьего нижегородского министра выберут через «команду правительства»

Нижний Новгород, , 11:58 — REGNUM В Нижегородской области с 24 января 2019 года стартовал кадровый конкурс, в рамках которого будет выбран новый министр социальной политики. Данный пост освободился после перехода Андрея Гнеушева в заместителя губернатора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Андрей Гнеушев, работавший министром с 22 марта 2017 года до 14 декабря 2018 года, перешёл на должность замгубернатора, на которой будет курировать социальную политику, здравоохранение и образование. Временно исполняет обязанности министра первый заместитель Гнеушева — Алексей Исаев.

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Отборочный этап кандидатов в заочной форме через портал «Команда правительства» стартовал с 24 января 2019 года и продлится до 14 февраля. После чего кандидатов отсеят, и к следующему этапу перейдут наиболее подходящие.

Замгубернатора Андрей Бетин, комментируя отбор нового министра через портал, заявил, что задача — «с максимальным привлечением общественности выбрать компетентного управленца, который чутко реагирует на проблемы незащищенных групп нижегородцев и готов двигать регион по траектории развития».

"Вообще практику выбора чиновников через открытые конкурсы можно уже переносить из правительства и мэрии Нижнего Новгорода в муниципалитеты. Как минимум в Дзержинске подобный конкурс может привлечь большое внимание, если выбирать чиновников в сферы культуры, спорта, молодёжи», — отметил политобозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях, комментируя старт конкурса на пост министра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области в рамках конкурсного отбора через портал «Команда правительства» уже были выбраны два министра — культуры, а также экологии и природных ресурсов. Первый пост заняла глава управления госохраны объектов культурного наследия региона Надежда Преподобная, а министром экологии стал Денис Егоров, ранее возглавлявший ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами».

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