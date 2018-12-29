Министром экологии стал чиновник с опытом утилизации радиоактивных отходов

Нижний Новгород, , 21:51 — REGNUM Министром экологии и природных ресурсов Нижегородской области назначен Денис Егоров. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве. Соответствующее распоряжение губернатор региона Глеб Никитин подписал 29 декабря, новый министр приступит к своим обязанностям с 10 января.

Отбор кандидатуры министра длился с середины октября в рамках региональной программы «Команда правительства».

«Денис Егоров хорошо проявил себя в рамках программы «Команда правительства» и представил интересные предложения экспертам. В ходе собеседования мы также определили пути решения наиболее проблемных тем», — отметил губернатор и добавил, что вновь назначенный министр готов немедленно приступить к реализации национального проекта «Экология».

Одним из важнейших направлений его работы станет решение задач, которые поставили нижегородцы на портале «Команда правительства».

По словам губернатора, для решения экологических проблем в области необходим системный подход и понимание общероссийской повестки, а у Егорова есть опыт работы в такой сложной области, как утилизация радиоактивных отходов.

«Такая работа предполагает навыки решения уникальных экологических задач», — считает Никитин.

Денис Егоров — нижегородец. В 1996 году окончил экономический факультет по специальности «экономика и управление на предприятии» Волжской государственной академии водного транспорта.

До назначения министром в разные годы возглавлял энергетическую компанию, руководил структурным подразделением Рос РАО, а затем являлся исполняющим обязанности директора ФГУП Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назначил нижегородского губернатора главой рабочей группы «Экология» Государственного совета РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пост министра освободился в сентябре 2018 года после отставки Арсения Дряхлова. На эту вакансию через портал «Команда правительства», где проходил заочный этап отбора, было подано почти 40 заявок, из которых отобрали 11.

В числе тех, кто получил шанс войти в состав нижегородского правительства, были неожиданные лица, например, руководитель управления Росприроднадзора по Тверской области Алексей Кузьмин. Из логичных кандидатов — первый замминистра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Мочалина. В итоговый список также попали директор ИП Бахтин Д. В. и ООО «Регион Бизнес Консалт» Данил Бахтин, гендиректор ООО «Сибирская экологическая компания» Татьяна Большухина, замдиректора ООО «Экосфера» Александр Гаврилов, заместитель руководителя организации ЗАО «Управление отходами — НН» Александр Ковальчук, эксперт, куратор проектов АНО «Международный центр наилучших природоохранных технологий» Павел Кривых, глава управления экологии АО «Управление отходами» Андрей Погодин, директор московского областного отделения международной академия наук, экологии, безопасности человека и природы Сергей Романов и Екатерина Путилова — начальник отдела охраны окружающей среды и энергосбережения ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».