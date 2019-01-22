Обнародована переписка дипломатов об убийстве российских журналистов в ЦАР

Москва, , 08:18 — REGNUM Фрагменты переписки временного поверенного по делам РФ в Центральноафриканской Республике Виктора Токмакова, посла РФ в ЦАР Сергея Лобанова и высокопоставленного сотрудника СКР Александра Перепечаева стали достоянием общественности. Документы оказались в распоряжении газеты «Московский комсомолец».

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МИД России официально подтвердил гибель журналистов в ЦАР

В статье издания отмечается, что ни одна сторона — ни российская, ни африканская — не торопятся с расследованием этого преступления.

«Создается впечатление, что местные правоохранительные органы не собираются предпринимать чрезмерно активных действий […] и рассчитывают лишь на результаты работы, которая будет проведена российскими следователями», — приводится выдержка из текста письма временного поверенного по делам РФ в ЦАР Виктора Токмакова от 7 августа.

Позднее посол РФ в ЦАР Сергей Лобанов в письме от 21 августа отметил, что «за последнее время никаких подвижек в расследовании не произошло».

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Также в статье указано, что российские дипломаты ознакомились с протоколами допросов свидетелей только на восьмой день после убийства журналистов. И несмотря на готовность центральноафриканских правоохранительных органов уже через неделю принять в ЦАР следователей из России, создав им «все необходимые условия для работы, включая обеспечение безопасности и выезд в район преступления в окрестностях г. Сибю», российские дознаватели прибыли в ЦАР только приблизительно через месяц после преступления.

Добавим, что МИД РФ пока не подтвердил подлинность опубликованных документов.

Как сообщало ИА, российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были найдены мёртвыми 30 июля 2018 года в ЦАР. Отмечено, что при себе у них были только журналистские удостоверения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Предположительно, на журналистов напали ради ограбления и затем убили. Также со ссылкой на «Центр управления расследованиями», подконтрольный Михаилу Ходорковскому, сообщалось, что журналисты работали в ЦАР над съёмкой документального проекта, посвящённого частной военной компании «Вагнер».

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