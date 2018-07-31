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AFP: трое граждан России с пресс-картами обнаружены убитыми в ЦАР

Происшествия

В российском посольстве подтвердили, что двое погибших были сотрудниками «Известий»

Банги, 31 июля 2018, 18:11 — REGNUM  Трое, предположительно, граждан России, имевших при себе удостоверения журналистов, были убиты неизвестными в Центральноафриканской Республике. Об этом 31 июля сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники в службах безопасности, и религиозных кругах.

По информации агентства, тела убитых были обнаружены в 23 километрах от населённого пункта Сибю — административного центра префектуры Кемо в центральной части ЦАР.

«По всей видимости, они были убиты неизвестными людьми на дорожном пропускном пункте», — сообщает издание.

В посольстве России в Центральнофриканской Республике сообщили ТАСС, что у двоих убитых при себе были удостоверения сотрудников «Известий». Между тем личные документы погибших пока не обнаружены, и потому определённости в том, являются ли они гражданами России, на данный момент нет, уточнили в диппредставительстве.

Других официальных комментариев от представителей России или ЦАР в связи с произошедшим на данный момент не поступало.

Читайте развитие сюжета: «Известия» не подтверждают информацию об убийстве сотрудников в ЦАР

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